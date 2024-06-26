الامارات | رونالدو أساسياً أمام جورجيا.. وكفاراتسخيليا يحلم بقميص "صاروخ ماديرا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المدير الفني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيز عدم إجراء تعديلات جذرية في صفوف فريقه خلال المواجهة أمام جورجيا الأربعاء في ختام دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا رغم ضمان التأهل لدور الستة عشر.

أجرى المنتخب الإسباني عشرة تغييرات أمام ألبانيا بعد ضمان تأهله لدور الستة عشر، ورغم ذلك فاز "الماتادور" بهدف دون رد، لكن مارتينيز سيجري بعض التغييرات لكنها لن تكون جذرية رغم ضمان فريقه صدارة المجموعة السادسة.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي "سندفع بفريق قوي، لن يكون هناك تغييرات جذرية".

وأضاف: "ديوجو كوستا سيتواجد في حراسة المرمى"، مشيراً إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (39 عاماً) سيشارك منذ البداية بعد أن شارك أيضاً في المباراتين الماضيتين.

وتابع: "لقد قدم موسماً جيداً للغاية، من المهم الحفاظ على مستواه، إنه القائد وسيتواجد بالفريق".

من جانب آخر، يأمل خفيتشا كفاراتسخيليا نجم جورجيا في الحصول على قميص كريستيانو رونالدو بعد المباراة مع المنتخب البرتغالي غداً الأربعاء، لكنه يتطلع أولاً لتحقيق مفاجأة بالفوز على "البحارة" والتأهل لدور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024.

وضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة بعد فوزه على التشيك 2-1 وتركيا 3-0 بينما يتذيل منتخب جورجيا الترتيب بنقطة واحدة بعد الخسارة 1-3 أمام تركيا والتعادل مع التشيك 1-1.

وإذا فازت جورجيا على رونالدو ورفاقه، ستتأهل مباشرة للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين التشيك وتركيا، أما التعادل فلن يكون كافياً لتأهل جورجيا.

وقال مدرب جورجيا الفرنسي ويلي سانيول: "إنها لحظة رائعة وتعني لنا الكثير، إننا متحمسون للغاية".

واستدرك "لكننا سنواجه البرتغال، وفرصتنا ضعيفة لكن فريقي سيفعل كل ما في وسعه لاستغلالها".

وقدم منتخب جورجيا أداءً رائعاً في البطولة التي تقام بألمانيا، وكاد أن يسجل التعادل في مرمى تركيا بالثواني الأخيرة قبل أن ترتد الهجمة بهدف ثالث في شباكه، ثم حصل على أول نقطة في تاريخه في كأس الأمم بالتعادل مع التشيك.

أما كفاراتسخيليا الذي ساهم بقوة في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، فإن مشاركته أمام بطل أوروبا 2016 ونجمه كريستيانو رونالدو تعد من أبرز اللحظات في مشواره.

وقال كفاراتسخيليا: "أنا متوتر قليلاً، لقد حلمت دائماً باللعب ضد كريستيانو رونالدو، وأتمنى الحصول على قميصه".