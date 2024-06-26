إنذار نداى وراء قرار تعديل عقده مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علمت بوابة الخليج 365 أن قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتعديل عقد السنغالى إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بتخفيضه بنسبة ٥٠% الموسم المقبل وعدم رحيله جاء بعد أن قام وكيل اللاعب بانذار مجلس الإدارة برفع شكوي للفيفا بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته الماليه والتي تبلغ ٨٠٠ ألف دولار ولجأ إدارة النادي إلى فكره بقاء اللاعب لمدة موسم آخر مقابل حصوله على المبلغ المتبقي له على قسطين. من ناحيه أخرى ووافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استمرار السنغالي إبراهيما نداي مع الفريق الموسم المقبل مع تخفيض راتبه السنوي بنسبة 50% .

وينتظر أن يتم توقيع العقود الجديدة بالقيمة الجديدة المتفق عليها خلال الفترة المقبلة.

ويحصل اللاعب السنغالى في عقده القديم الممتد حتى نهاية الموسم المقبل على قرابة مليون دولار