شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة حرس الحدود وسبورتنج المؤهلة للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صافرة المباراة المرتقبة بين فريق سبورتنج ونظيره حرس الحدود، والتي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، في إطار مواجهات ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وضم تشكيل حرس الحدود لمواجهة سبورتنج كل من: كريم عماد، خالد سامي، جلال الشرقاوي، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمود أبو جودة، مؤمن عوض، محمد القط، إسلام سمير.

بينما ضم تشكيل سبورتنج لمواجهة حرس الحدود كل من: أيمن رجب، مهند إبراهيم، طارق سيد، مؤمن مهدي، محمد صلاح، محمد مجدي، محمد سمير، خميس حسني، رزق عبد الحليم، عبدالرحمن السويسي، مروان السيد.

يدخل سبورتنج المباراة ولا بديل عن الفوز، للصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 8 نقاط.

على الجانب الآخر يسعى حرس الحدود لتأمين صدارته للدورة الرباعية برصيد 10 نقاط، والعودة إلى الدوري الممتاز، ويكفي الفريق العسكري التعادل لتحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة.

وشهدت الجولة الماضية فوز حرس الحدود على الترسانة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل سبورتنج مع منتخب السويس بهدفين لكل منهما.

وسبق أن التقى الفريقان في الجولة الثانية من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتم تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة سبورتنج مع حرس الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثان، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.