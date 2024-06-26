شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية على محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك الإكتفاء بتوقيع عقوبة مالية على محمد عواد حارس الفريق، على خلفية المشادة التي حدثت بينه وبين حسام عبد المجيد، خلال مباراة الفريق أمام المصرى التى كانت مؤجلة بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.

وخضع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى التحقيق السبت الماضى، وتقرر أن ينتظم محمد عواد فى التدريبات الجماعية للزمالك، دون أن يخوض أي مباراة رسمية لحين صدور القرار النهائي للعقوبة المقرر توقيعها عليه، نهاية الأسبوع الجارى.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك قرر خصم 25% من المستحقات المالية لمحمد عواد حارس مرمى الفريق، على خلفية المشادة.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك نتيجة التحقيقات و القرار في موقف اللاعب خلال ساعات

