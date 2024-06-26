شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحذر لاعبي المقاولون من الانتفاضة الهجومية للبنك بعد خماسية البلدية والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة معتمد جمال، بالمباريات السابقة للبنك الأهلي في الدوري، وآخرها مواجهة بلدية المحلة، والتي انتهت بفوز البنك بخماسية نظيفة، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل مواجهة الجمعة.

وحذر معتمد جمال لاعبي المقاولون من الانتفاضة الهجومية للاعبي البنك الأهلي في ظل القدرات الهجومية التي يتميز بها لاعبيه، ويواصل فريق الكرة الأول بالمقاولون العرب، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين الجمعة، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول من الدوري قد انتهت بفوز البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستقر المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.

تقدم نادي المقاولون العرب بطلب رسمي للجنة المسابقات بتعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي والمعلن موعدها في الرابعة عصر يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.

وطلب نادي المقاولون العرب لعب المباراة في الخامسة والنصف في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة يوم الجمعة المقبل تصل فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة.