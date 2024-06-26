جورجيا تتقدم على البرتغال بهدف مبكر

ياسر رشاد - القاهرة - سجل منتخب جورجيا هدف التقدم على البرتغال في المباراة الجارية الآن على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

جاء الهدف مبكرًا عن طريق النجم خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول.

بدأ منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا.

الملعب : ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز.

الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو