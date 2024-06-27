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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها صرف مسئولو نادى الزمالك 100 ألف دولار قيمة شهرين من المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز.

الزمالك يصرف 100 ألف دولار لجوزيه جوميز قيمة شهرين من متأخراته

صرف مسئولو نادى الزمالك 100 ألف دولار قيمة شهرين من المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الكروى الأول.

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس فى الدورى المصرى

أعنلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الخميس في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، حيث يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا.

موقف الزنفلى من البقاء فى الأهلي بعد انتهاء الإعارة

لم يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف محمود الزنفلي حارس المرمى من البقاء في القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي أو الرحيل، حيث تم إرجاء الأمر حتى نهاية الموسم الجاري.

كواليس موافقة الزمالك على خوض مباراة سيراميكا بعد الاعتذار عن القمة

كشف مصدر بالزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء اتفقوا بالإجماع على خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين.

جوميز يحدد موقف نداى مع الزمالك حال موافقته على تخفيض عقده

كشف مصدر بالزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء فتحوا خط مفاوضات مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لتخفيض عقده، خاصة أنه يتقاضى ما يقارب من مليون و200 ألف دولار في الموسم.

طاهر محمد طاهر يدخل حسابات زد لضمه من الأهلى ضمن صفقة تبادلية

دخل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حسابات نادي زد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو.. وفقرة بدنية لمدة 40 دقيقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

حرس الحدود يهزم سبورتنج 2-1 ويتأهل للدوري الممتاز رسميًا

تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري.

المقاولون العرب يهدد باللجوء للفيفا بسبب مباراة بيراميدز

أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الفريق، أن ناديه لن يتردد في تصعيد شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حالة عدم الاستجابة لمطالبته بإعادة مباراة بيراميدز.

17 ميدالية حصيلة منتخب مصر فى كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى

حصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و 4 برونزيات فى كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى بجورجيا.