محمد عبدالمنعم يريد المشاركة في الأولمبياد.. ماذا سيفعل اتحاد الكرة مع الأهلي؟

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يريد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، وهو الأمر الذي يمثل أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة ومسئولي القلعة الحمراء حتى الآن.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لم يعجبني ما حدث في فيلم محمود حسن تريزيجيه، واي لاعب محترف يريد المشاركة ولكن ناديه سيرفض بكل تأكيد، هناك مزايدات حدثت لا تعجبني في قصة تريزيجيه وانضمامه في الأولمبياد.. صلاح يريد المشاركة وحمدي فتحي وكل اللاعبين، ولكن الأندية سترفض".

وأضاف: "روجيرو ميكالي يريد ضم 3 لاعبين وهم امام عاشور وعبدالمنعم من الأهلي، ومصطفى محمد المحترف في نانت الفرنسي رغم اصابته الأخيرة لكنه يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حاليا".

وتابع: "ماذا سيفعل اتحاد الكرة مع النادي الأهلي تحديدًا؟.. فهل لو رفض الأهلي سوف يتم اتهامه بعدم الوطنية؟!.. وهل لو وافق على انضمام اللاعبين يخسر الدوري؟!، أم سيتم تأجيل مباريات الفريق الأحمر، ولا سيتم ترك منتخب مصر الأوليمبي يذهب بدون لاعبين كبار ويخسر المباريات ويعود!".