تريزيجيه خارج حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها يوم الجمعة القادم في الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد كولر جلسة مطولة مع الجهاز المعاون عقب إلغاء معسكر القمة، لوضع برنامج التجهيز للقاء فاركو، بعد إراحة اللاعبين من خوض مباراة القمة.

وطلب كولر عقد جلسة جديدة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، للاطلاع على آخر التطورات في ملف الصفقات الجديدة بعد فشل التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد والمهاجم البوركيني محمد كوناتي والمغربي يحيي عطية الله، وحصول بعض لاعبي الفريق على عروض للرحيل مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو واليو ديانج.

وفي سياق مختلف، خرج محمود حسن تريزيجية نجم طرابزون سبور التركي والمنتخب الوطني من حسابات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما فتح ناديه المزاد من أجل بيعه لاعلي سعر.

وتلقي تريزيجية عدد من العروض في الفترة الأخيرة أبرزها من اتحاد جدة السعودي والعين الاماراتي، مما دفع ناديه إلى رفع شروطه المالية إلى 10 مليون يورو، مما يزيد من صعوبة عودة اللاعب للقلعة الحمراء في الموسم القادم.