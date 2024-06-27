"نادينا العظيم".. التعليق الأول من محمد شحاتة بعد تفعيل بند شرائه مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد قيام إدارة الفارس الأبيض بتفعيل بند شرائه من طلائع الجيش.

وكان نادي الزمالك أعلن اليوم الأربعاء، تفعيل بند شراء محمد شحاتة من نادي طلائع الجيش.

وكتب شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله، استمرار للمسيرة مع نادينا العظيم، كل الشكر لكل من ساهم في إنهاء الانتقال الي نادي الزمالك".

وأضاف: "وأخص بالشكر حسين لبيب، رامي نصوحي، احمد سليمان، حسين السيد و عبد الواحد السيد علي المجهود المبذول".

واختتم شحاتة: "أشكر نادي طلائع الجيش عن الفترة السابقة، وأتمنى لهم التوفيق وخالص الشكر لأحمد يحيى وأخي الأكبر أحمد شحاتة".

ويذكر أن محمد شحاتة انضم إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة، مقابل 5 مليون جنيه مع وجود بند أحقية الشراء.

وخاض محمد شحاتة 18 مباراة رفقة نادي الزمالك هذا الموسم في مختلف البطولات، صنع خلالهم هدف واحد فقط.

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