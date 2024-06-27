اخبار الرياضه

"ظنوا في البدايه أنه لبيرسي تاو"... الأهلي يتلقي عرضا رسميا لضم أليو ديانج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقت إدارة الاهلي عرضا رسميا من الخلود السعودي لضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الاهلي تلقي في وقت سابق اتصالات هاتفيه من إحدى شركات التسويق تعرض التفاوض لضم الجنوب افريقي بيرسي تاو لصفوف الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي

وأضاف، حين حدث تواصل من مسئولي الخلود السعودي اليوم ظن مسؤولي الأهلي أنه لطلب بيرسي تاو، لكن العرض الرسمي كان للتعاقد مع أليو ديانج

وأوضح، الأهلي سوف يعرض الأمر علي مارسيل كولر المدير الفني لحسم موقفه النهائي من العرض ومدى حاجته الفنيه للاعب

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا