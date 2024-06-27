"صعود ثلاثي ".. نتيجة مباراتي المجموعة الخامسة باليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

انتهت قبل قليل مباراتي المجموعة الخامسة من منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتعادل منتخب رومانيا إيجابياً مع وسلوفاكيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك، ليتأهل الأول إلى ثمن نهائي أمم أوروبا بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقاط.

بينما تأهل منتخب سلوفاكيا إلي الدور القادم بنفس الرصيد من النقاط، ولكن كأفضل ثالث من دور المجموعات.

على الجانب انتهى لقاء بلجيكا وأوكرانيا بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب إم إتش بي أرينا، ليتأهل فقط الشياطين الحمر إلى ثمن نهائي أمم أوروبا، بعدما احتل المنتخب وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وودع منتخب أوكرانيا منافسات البطولة الأوروبية على الرغم من امتلاكه نفس عدد نقاط منتخبات المجموعة، ولكن احتل المرتبة الرابعة بفارق الأهداف.