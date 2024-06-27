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النصر السعودي يستهدف التعاقد مع موسى ديابي

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موسى ديابي لاعب أستون فيلا

موسى ديابي لاعب أستون فيلا

أبدى نادي ‎النصر السعودي رغبته في التعاقد مع السنغالي موسى ديابي، صاحب الـ 24 عامًا، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ديابي كان قد دخل حسابات نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان لاعبًا في باير ليفركوزن الألماني، إلا أنه فضل حينها الانضمام إلى أستون فيلا الإنجليزي في صفقة قدرت بـ51.9 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن نادي النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع ديابي، إلا أن الصفقة ستكلف خزائن العالمي مبالغ باهظة.

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وشدد الصحيفة على أن أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، يرغب في بقاء ديابي، كونه من العناصر الأساسية في الفريق.

ولعب ديابي مع أستون فيلا 54 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف، ولعب دورًا مهمًا تأهل فريقه إلى ، وعلى الرغم من ذلك فإنه تم استبعاده من المشاركة في يورو 2024 مع منتخب فرنسا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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