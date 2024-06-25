"أنقذ ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا".. الغرافة القطري يقترب من ضم لاعب إسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن توصل مسؤولو نادي الغرافة لاتفاق مع المهاجم الإسباني خوسيلو.

وأوضح الصحفي الإيطالي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن الاتفاق بين الغرافة واللاعب تم لمدة موسمين مع وجود خيار بتمديد التعاقد لموسم ثالث.

صاحب الـ 34 عامًا كان قد ارتدى قميص ريال مدريد بالموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول.

وقاد خوسيلو ريال مدريد لفوز قاتل على بايرن ميونخ بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف ليُسجل هدفين بالدقيقتين 88 و90+1 ويجعل حصيلة المباراتين 4-3 ويتأهل الريال للنهائي ويتوّج على حساب بوروسيا دورتموند.

وخاض المهاجم الإسباني مع فريق ريال مدريد 50 مباراة في الموسم الماضي سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 3 خلال 2169 دقيقة لعب.

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