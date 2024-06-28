الامارات | الغرافة القطري يتعاقد من مُنقذ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الغرافة ثالث الدوري القطري لكرة القدم تعاقده مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو لمدة سنتين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقال النادي في تدوينة على موقعه الرسمي بمنصة "إكس": "رسمياً .. خوسيلو .. الدولي الاسباني ينضم إلى "الفهود". وأضاف على موقعه الرسمي "في إطار سعي نادينا للحفاظ على ما حققه الموسم الماضي من طفرة فنية أهلته للمنافسة على كل البطولات المحلية ورغبة في ادارة نادينا لدعم تلك الطفرة والاستفادة منها بتوفير ما يضمن لها الاستمرارية وبما يمهد لعودة نادينا بقوة الى منصات التتويج نجح نادينا في التعاقد مع الاسباني خوسيلو نجم ريال مدريد لمدة سنتين مع احتمالات امكانية التجديد لسنة ثالثة في حالة موافقة الطرفين على التمديد".

وتابع "بهذه المناسبة تتقدم ادارة نادينا بالشكر والتقدير لإدارة نادي ريال مدريد على تعاونها الكبير الذي مهد الطريق لإتمام الصفقة بنجاح".

ونشر ريال مدريد المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا صورة للاعب خوسيلو على موقعه الرسمي بمنصة اكس وارفقها بعبارة "شكرا".

وكتب النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يشكر ريال مدريد خوسيلو على احترافيته ومدريديته، ويظهر له كل محبته، وكذلك عائلته التي يتمنى لها حظًا سعيدًا في هذه المرحلة الجديدة من حياتها".

وخاض الدولي الإسباني (12 مباراة دولية) 49 مباراة وسجل 18 هدفا الموسم الماضي مع النادي الملكي وتوج معه بدوري أبطال أوروبا والدوري والكأس السوبر الإسبانيين.

وتألق خوسيلو على الخصوص في نصف نهائي المسابقة القارية عندما دخل في الدقيقة 81 من مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ الألماني في مدريد وفريقه متأخر بهدف للكندي ألفونسو ديفيس (68)، حيث سجل هدفين قاتلين في 10 دقائق (88 و90+1)، وقاده الى الفوز 2-1 والتأهل الى المباراة النهائية (تعادلا 2-2 ذهابا في ميونيخ)، قبل الانتصار على بوروسيا دورتموند الالماني 2-0 في ويمبلي والظفر باللقب الخامس عشر في تاريخه في المسابقة.

ويتواجد خوسيلو في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس أوروبا المقامة حاليا في المانيا، حيث يلتقي لاروخا مع جورجيا الأحد في ثمن النهائي.