الإكوادور يحقق فوزه الأول في كوبا أمريكا بثلاثية أمام جامايكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق منتخب الإكوادور فوزه الأول بالنسخة الجارية من كوبا أمريكا 2024 بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره جامايكا خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتقدم منتخب الإكوادور بهدف سجله لاعب جامايكا كاسي بالمير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13 ثم عزز الإكوادور تقدمه بهدف ثانِ الدقيقة 45+4.

وقلصّ منتخب جامايكا النتيجة بهدف في الدقيقة 54 عن طريق لاعبه ميكائيل أنطونيو قبل أن يضيف منتخب الإكوادور الهدف الثالث بالدقيقة 90+1 عن طريق لاعبه آلان ميندا.

الفوز رفع رصيد منتخب الإكوادور إلى النقطة 3 متصدرًا لمجموعته بصورة مؤقتة بفارق الأهداف عن منتخبي فنزويلا والمكسيك صاحبا المركزين الثاني والثالث بالرصيد ذاته ولكن يتبقى لهما مباراة الجولة الثانية.

ويتذيل منتخب جامايكا الترتيب بدون رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المكسيك.

وكان منتخب الإكوادور قد خسر مباراته بالجولة الأولى أمام فنزويلا.

ويلتقي منتخب الإكوادور نظيره المكسيكي في الجولة الثالث فجر يوم الإثنين المقبل كما يلتقي في التوقيت ذاته الثالثة فجرًا منتخب جامايكا ونظيره الفنزويلي.