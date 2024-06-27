"11 عاما".. كيف خسر رونالدو من أحد معجبيه في يورو 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

بعد 11 عاما، تجدد اللقاء بين خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي وكريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال، إذ قاد الأول منتخب بلاده جورجيا، للفوز على الأخير بثنائية نظيفة والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

وحصل كفاراتسخيليا على جائزة رجل المباراة، وبعد نهايته ذهب إلى كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال للحصول على قميصه.

ونشر كفاراتسخيليا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة قميص رونالدو، وعلق: "الأحلام".

وفي عام 2013، جمعت الثنائي صورة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أثناء زيارة رونالدو لأكاديمية دينامو تبليسي في جورجيا، وكان كفاراتسخيليا ضمن اللاعبين في هذه الأكاديمية.