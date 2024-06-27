اخبار الرياضه

رسميا.. القادسية السعودي يعلن التعاقد مع مدافع ريال مدريد ناتشو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي لنادي القادسية السعودي الصاعد حديثا إلى دوري روشن، التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، من .

ونشر الحساب الرسمي للقادسية، مقطع فيديو لأهم لمسات ناتشو، وكتب: "انتهى الانتظار، قائد الأبطال في القادسية".

وغادر ناتشو صاحب الـ34 عاما، صفوف ريال مدريد بعد 23 عاما في النادي، إذ أنه وصل إاليه في عمر 11 عاما (2001-2024)، وانضم للفريق الأول عام 2012.

ولعب ناتشو 364 مباراة بقميص ريال مدريد، وحقق 26 لقبا، 6 ، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و 5 كأس السوبر الإسباني.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا