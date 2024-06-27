رسميا.. القادسية السعودي يعلن التعاقد مع مدافع ريال مدريد ناتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي لنادي القادسية السعودي الصاعد حديثا إلى دوري روشن، التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، من ريال مدريد.

ونشر الحساب الرسمي للقادسية، مقطع فيديو لأهم لمسات ناتشو، وكتب: "انتهى الانتظار، قائد الأبطال في القادسية".

وغادر ناتشو صاحب الـ34 عاما، صفوف ريال مدريد بعد 23 عاما في النادي، إذ أنه وصل إاليه في عمر 11 عاما (2001-2024)، وانضم للفريق الأول عام 2012.

ولعب ناتشو 364 مباراة بقميص ريال مدريد، وحقق 26 لقبا، 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، 2 كأس الملك و 5 كأس السوبر الإسباني.