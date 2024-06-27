الزمالك يستأنف تدريباته لاحتمالية مواجهة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، بعد غدا السبت في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من تدريبات أمس الأربعاء، في ظل عدم وضوح مصير خوض مباراة سيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقف الفريق الأبيض من خوض المباريات مرة أخرى، بداية من لقاء سيراميكا كليوباترا.

وكان نادي الزمالك رفض خوض مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

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