شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27-6-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تغريم الزمالك 100 جنيه بعد الانسحاب من لعب مباراة القمة.

هل اقترب قندوسى من العودة للأهلى فى الصيف وما مصير عروض رحيله؟

اقترب أحمد قندوسي لاعب الأهلي والمعار إلى سيراميكا من العودة إلى القلعة الحمراء في الموسم الجديد، بعد تجربته الناجحة طوال مدة الإعارة إلى سيراميكا.

الأهلي يعلن فتح باب الاختبارات قبل تشكيل فريق الكرة النسائية

يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، عن فتح باب الاختبارات أمام اللاعبات الراغبات، في تمثيل وإرتداء القميص الأحمر، والانضمام لفرق كرة القدم النسائية بالنادي، خلال الموسم الجديد المقرر انطلاقه خلال شهر سبتمبر المقبل.

الزمالك يعلن رسميًا تفعيل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش

أعلن نادي الزمالك رسمياً عن تفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب وسط الفريق من طلائع الجيش، وتوقيع اللاعب على عقود انتقال للأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

الزمالك يفاوض إبراهيما نداي للتجديد وتخفيض عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك مقترحا بتمديد عقد السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق الأبيض للاستمرار في صفوف ميت عقبة مع اقتراب عقده على الانتهاء.

الإسماعيلي يعلن الحداد 3 أيام على وفاة طارق الوحش

قرر مجليس إدارة نادي الإسماعيلي إعلان حالة الحداد داخل مقر النادي لمدة 3 أيام بعد وفاة طارق الوحش نجم الفريق السابق ورئيس قطاع البراعم بقلعة الدراويش.

تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد الانسحاب أمام الأهلي بدوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ27 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

أول الصفقات الحمراء.. كواليس مفاوضات الأهلي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري

أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نادي الدحيل القطري من أجل ضم يوسف أيمن مدافع الفريق القطري ليكون أول الصفقات الحمراء في الموسم المقبل، من أجل تدعيم دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.