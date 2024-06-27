شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مودرن فيوتشر والجونة 2-0 في دوري nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن فيوتشر، على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

تقدم فيوتشر بالهدف الأول عن طريق لاعبه علي الفيل في الدقيقة 38، وقبل نهاية الشوط الأول سجل جوناثان الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل مودرن فيوتشر المركز الرابع برصيد 41 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر، حيث حقق 10 انتصارات و11 تعادل بينما تلقى الهزيمة في 6 مباريات، في المقابل يحتل الجونة، المركز الثالث عشر، بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 7 فوز و10 تعادلات و11هزيمة.

وضم تشكيل الجونة لهذا اللقاء كل من: "حراسة المرمى: صبحي سليمان، والدفاع: صبري رحيل - أحمد عبدالرسول - كمال أبوالفتوح – أحمد محمود، وفي الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح – عبدالجواد تعلب، والهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا".

فيما ضم تشكيل مودرن فيوتشر في حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم، وفي الوسط: غنام محمد، أحمد كباكا، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع، والهجوم: أرنولد ايبا.