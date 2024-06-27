شكرا لقرائتكم خبر عن إدراة المدربين باتحاد الكرة تختتم المرحلة الثانية من رخصة التدريب الأفريقية A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس المرحلة الثانية من رخصة التدريب الأفريقية A التى تنظمها إدراة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.. وألقى الدكتور مصطفى رمضان محاضرة عن التدريب البدنى بالاثقال والاحمال والدكتور تامر عماد عن التدريب البيلومتريك.

ويشرف على الدورة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الكرة ودكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين و إيهاب الجندى منسق الدورات التدريبيه ومقرر الإدارة .

وقد تم تنفيذ عدد 48 ساعة على مدار ستة أيام بواقع 8 ساعات يومياً و شارك في المحاضرات الدكتور ميمى عبد الرازق وألقى محاضرات عن تدريبات للمواقف الثابتة والدفاع رجل لرجل ..

وألقى الدكتور ممدوح محمدى محاضرات عن تطوير التكتيك وأسباب تقلب المستوى فى الأداء.



وألقى الدكتور مصطفى رمضان محاضرة عن التدريب البدنى بالاثقال والاحمال والدكتور تامر عماد عن التدريب البيلومتريك.

وألقى الدكتور حسن أبو عبده محاضرات عن تدريبات لخط الوسط وكيفية المحافظة على اللياقة طوال الموسم وألقى الدكتور عماد سمير محاضرات عن تطوير الوحدة التدريبية وتطوير خط الهجوم.



وألقى الدكتور جمال محمد علي محاضرات عن الضغط فى المستويات العليا وكيفية تحضير اللاعب للمباراة.



وألقى دكتور احمد صلاح محاضره عن التغذية الرجعية . والدكتور سامى عبد العزيز عن الإعلام الرياضى.

وشارك البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي المصري فى ورش العمل.. وبلغ عدد المحاضرات العملى 24 ساعة والنظري أيضا 24 ساعة .