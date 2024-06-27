شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسدد غرامة رامي البدوي في اتحاد الكرة للمشاركة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن النادي أنهى أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والتي تصل إلى قرابة النصف مليون دولار، وقام مسؤولو النادي بتسديدها لدى اتحاد الكرة لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد والمشاركة في الكونفدرالية.

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا يشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وكان التونسي رامي البدوي قد حصل على حكما بأحقية الحصول على 450 ألف دولار من المصري بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الأفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.