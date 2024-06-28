شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى ينتظر اليوم رد ليفربول النهائى بشأن مشاركة صلاح بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، واتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اليوم الجمعة، رد مسئولو ليفربول الإنجليزي النهائي، بشأن مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والريدز، في دورة الألعاب الأولمبية بباريس الشهر المقبل رفقة المنتخب الأولمبي.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، نظيريه الأوكرانى والعراقى ودياً فى شهر يوليو المقبل، فى ختام استعدادات الفراعنة لأولمبياد باريس التى تنطلق يوم 24 من نفس الشهر في فرنسا.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى بهدف نظيف، كما فاز في المباراة الثانية بهدفين باستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان، وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها، ولم يحسم ميكالى الأسماء حتى الأن موضحا أن هناك 6 أسماء مرشحين لكنه يرفض الإفصاح عنهم خوفا من الإصابات وتغير الحسابات.