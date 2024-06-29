رسميا.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن برشلونة عن توصله لإتفاق مع نادي آيندهوفن الهولندي بشأن انتقال اللاعب سيرجينيو ديست بشكل نهائي.

واتفق الطرفان على وضع بند في عقد اللاعب ينص على حق برشلونة في الحصول على نسبة من إعادة بيع الظهير الأمريكي في المستقبل.

وأبرم نادي برشلونة الإسباني وأيندهوفن الهولندي اتفاقًا مع اللاعب سيرجينيو ديست على تفاصيل الصفقة.

الجدير بالذكر أن ديست انضم لبرشلونة في موسم 2020/21 قادما من أياكس الهولندي، في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

بوجبا يسخر من قناع مبابي مع منتخب فرنسا

مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا بالدوري