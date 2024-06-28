الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة إبراهيما نداي

ياسر رشاد - القاهرة - تبحث إدارة نادي الزمالك كيفية الخروج من مأزق الشكوى التى تقدم بها السنغالي نداي لاعب وسط الفريق ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وكان نداي قد فاجأ الجميع بتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء للمطالبة بكل مستحقاته المالية المتأخرة أسوة بما تم مع البينيني سامسوم الذى تقدم بشكوى ضد الزمالك وتم التفاوض معه لإنهاء مشكلته.

ويوجد اتجاه داخل الزمالك بالتفاوض مع نداي وعرض إمكانية تعديل عقده مع النادي ليستمر مع القلعة البيضاء ولكن مع إعادة جدولة مستحقاته المالية فضلاً عن تخفيض قيمة عقده نسبياً

وكانت إدارة الزمالك، قد أبلغت اللاعب رسمياً عدم استمراره في الموسم المقبل بسبب ارتفاع قيمة راتبه السنوي، ومن المنتظر أن يتم حسم موقف الزمالك بالنسبة لـ نداي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الشهر

يإتي هذا في الوقت الذي صرفت فيه إدارة الزمالك شهرين من مستحقات جوزيه جوميز المدير الفني المتأخرة والبلغة 3 أشهر، مع وعد إدارة النادي للمدير الفني بصرف باقي مستحقاته المتأخرة في أسرع وقت.