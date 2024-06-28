المقاولون العرب يستضيف البنك الأهلي في صراع القاع بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نظيره البنك الأهلي عصر اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي

تنطلق صافرة مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي

وتذاع أحداث مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي بشكل حصري عبر قناة “ أون تايم سبورتس”.