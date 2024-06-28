"هداف من الدرجة الثانية".. مفاجآت مجموعات يورو 2024 قبل انطلاق دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق مرحلة خروج المغلوب في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، غدا السبت، بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات التي شهدت عدة مفاجآت، وفقا لموقع "أوبتا".

أداء غير المتوقع

ظهر منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت في المباريات الثلاث، بشكل غير المتوقع، بالتعادل في مباراتين والفوز في لقاء وحيد، وفشل مهاجمي إنجلترا في تسجيل أكثر من هدفين، وبلغت نسبة تهديف إنجلترا 2.19، وهو أقل من أي فريق آخر في يورو 2024 باستثناء المنتخبين اللذين خرجا من البطولة اسكتلندا (0.95 هدفًا متوقعًا) وصربيا (2.11).

ولكن على الجانب الآخر، كانت إنجلترا قوية في خط الدفاع، واستقبلت هدفا وحيدا خلال مرحلة المجموعات، عن طريق تسديدة مورتن هجولماند من مسافة بعيدة، في مباراة الدنمارك.

هداف من الدرجة الثانية

بعد ثلاث جولات، يتصدر جورج ميكاوتادزه لاعب جورجيا، قائمة هدافي البطولة حتى الآن، وهذا كان غير متوقعا قبل انطلاق البطولة.

وفي العام الماضي، انتقل ميكاوتادزه إلى أياكس، ولكن بعد فشله في التألق في الدوري الهولندي، أو تسجيل هدف وحيد، تمت إعارته مرة أخرى إلى فريق ميتز في فرنسا قبل التوقيع بشكل دائم بعد فترة وجيزة، وهبط الفريق في نهاية موسم 2023-2024، مما يعني أن أفضل هدافي بطولة أوروبا 2024 حاليًا يلعب لفريق فرنسي من الدرجة الثانية.

الأهداف العكسية ستشكل مستقبل البطولة

سُجل 7 أهداف عكسية في يورو 2024، حتى الآن، ولم تشهد البطولة على مر تاريخها عددا أكبر من هذا، فيما عدا نسخة 2020، شهدت تسجيل 11 هدفا عكسيا.

النمسا قادرة على إحداث مفاجأة

بقيادة مدرب مانشستر يونايتد المؤقت السابق رالف رانجنيك، كان أداء منتخب النمسا ملفتا للانتباه، إذ أنهى تعافت من هزيمة في الجولة الأولى من فرنسا بهدف نظيف، وعادت لتفوز على بولندا وهولندا وتتصدر أحد أصعب المجموعات في اليورو.

ليست بطولة الأسماء الكبرى

تضم النسخة الحالية من أمم أوروبا، العديد من الأسماء الكبرى، لكنها لم تقدم الأداء المتوقع، إذ سجل الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا لريال مدريد، هدفا وحيدا من ركلة جزاء وقام ب 10 تسديدات، كذلك الإنجليزي هاري كين سجل هدفا وحيدا وقام ب 8 تسديدات.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو في البطولة حتى الآن وقام بـ12 تسديدة، وعلى الجانب الآخر ظهرت أسماء أقل شهرة في البطولة، مثل جود بيلينجهام، لياندرو تروسارد، جورجينيو، لوكا مودريتش، تشافي سيمونز، برونو فرنانديز، عثمان ديمبيلي.