الامارات | الريان القطري يفسخ عقد مدربه البرتغالي جارديم بالتراضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الريان وصيف الدوري القطري لكرة القدم فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قبل عام من انتهاء الارتباط بينهما.

وقال النادي في بيان رسمي "تم التوصل الى اتفاق بإنهاء التعاقد مع جارديم بالتراضي بين الطرفين" مقدما الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأضاف البيان أن الإدارة "تعمل على التعاقد مع جهاز فني جديد من أجل الاستعداد للموسم المقبل بالصورة الأمثل".

وأشار مصدر لوكالة فرانس بريس الى أن إدارة الريان تفاوض المدرب الجزائري جمال بلماضي لتولي المهمة بعدما انتهى ارتباط الأخير بمنتخب بلاده بعد كأس الأمم الافريقية الأخيرة التي اقيمت في ساحل العاج.

وكان جارديم تولى تدريب الريان بداية الموسم الماضي 2023-2024 وقاده الى وصافة الدوري وحجز مقعد مباشر في دوري ابطال آسيا للنخبة الذي تنطلق نسخته الأولى الموسم المقبل بمشاركة أفضل 24 فريقا في القارة.

وحل الريان أيضا وصيفا في مسابقة كأس قطر بخسارته أمام الوكرة صفر-1، واكتفى بالوصول الى ربع نهائي كأس الأمير حيث خسر أمام قطر 4-5 بركلات الترجيح (4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي).