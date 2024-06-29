ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. رونالدو رفقة أبنائه.. وتدريبات الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعرض فيها عضلاته.

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنشر صورة له رفقة أبنائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة عائلته وأصدقائه.

وشارك أسطورة حراسة مرمى المنتخب المصري السابق عصام الحضري، عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

كما نشر نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا، عدد من الصور خلال تدريباته داخل معسكر المنتخب الإنجليزي بألمانيا، في بطولة أمم أوروبا 2024.

ونشر سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، صورة له من مران فريق سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وودع لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح زميله بالفريق محمود علاء، الذي أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف القلعة البيضاء، من خلال نشر صورة له وعلق عليها "هتوحشني يا اخويا ربنا يوفقك".

وحرص نجم المنتخب الفرنسي كليان مبابي، على مشاركة جماهيره صورة له خلال استعداده لخوض المران رفقة منتخب فرنسا.

وشارك نجم النادي الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي محمد شريف جماهيريه، صورة له رفقة نجله من داخل حمام السباحة.

ونشر النجم البرازيلي نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

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