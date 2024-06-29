شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن الزمالك فى مواجهة سيراميكا الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم، السبت، نظيره سيراميكا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك في مباراة سيراميكا الليلة 11 لاعبا هم:

أحمد فتوح.. عدم التعافي من الإصابة في كاحل القدم.

مهاب ياسر.. تعافى مؤخرًا من الإصابة ويغيب لعدم الجاهزية الكاملة.

محمود عبد الرازق "شيكابالا".. يواصل التأهيل من الإصابة في العضلة الأمامية.

مصطفى الزناري.. لعدم اكتمال جاهزيته الفنية.

سيف الدين الجزيري.. يواصل برنامجه التأهيلي من الإصابة في العضلة الخلفية.

سامسون أكينيولا.. لعدم وصوله إلى القاهرة.

أحمد حمدي، محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي.. الإصابة بالرباط الصليبي.

سيف جعفر.. مزق في العضلة الخلفية.

ناصر منسي.. إصابة في العضلة الخلفية.

ويدخل الزمالك مباراة سيراميكا بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".