كامافينجا يعلق على غياب لاعب بلجيكا أمام فرنسا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - علق إدوارد كامافينجا، لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا على غياب حارس المنتخب البلجيكي كورتوا خلال المواجهة المرتقبة بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المنتخب الفرنسي أمام نظيره البلجيكي في تمام السابعة من مساء الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب "مركور سبيل أرينا" في مدينة "دوسلدورف".

وقال كامافينجا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "بالطبع، غياب كورتوا عن المنتخب البلجيكي يعد ميزة لفرنسا لأنه يتصدى لكل الفرص الممكنة".

وكان كورتوا قد دخل في خلاف قوي مع مدرب المنتخب البلجيكي دومينيكو توديسكو، بعدما قرر اختيار مواطنه روميلو لوكاكو أن يكون قائدًا لبلجيكا بدلًا منه، مما أثار غضب حارس المرمي.

وأوضح لاعب المنتخب الفرنسي أن بلجيكا تمتلك لاعبين على مستوي كبير من المهارة، ولديهم منتخب قوي قادر على الفوز خلال المباريات التي يعلبها، لكن فرنسا مستعدة.