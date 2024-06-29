يورو 2024.. إريكسن على رأس تشكيل الدنمارك أمام ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الدنماركي عن التشكيل الرسمي لمواجهة ألمانيا، ضمن منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتقرر انطلاق مباراة ألمانيا أمام نظيرتها الدنمارك في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب سيجنال إيدون بارك.

وكان منتخب الدنمارك قد تأهل لدور الـ 16 كوصيف لمجموعته، بينما صعد المنتخب الألماني كمصدر المجموعة.

تشكيل الدنمارك أمام ألمانيا

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

خط الوسط: ألكسندر باه، بيير إيميل هويبرج، توماس ديلايني، ماهلي.

خط الهجوم: أولسن، هويلوند، كريستيان إريكسن.

وجاءت منافسات دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا “يورو 2024” قوية للغاية، بعدما نجحت منتخبات متوسطة في إثبات قدراتها والصعود للدور ثمن النهائي.