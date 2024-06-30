يورو 2024.. الأسود الثلاثة سلاح منتخب إنجلترا أمام سلوفاكيا

ياسر رشاد - القاهرة - يعول منتخب انجلترا الذي لم يفز بكأس أوروبا مطلقاً، على الثلاثي الهجومي الضارب، هاري كين وفيل فودن وجود بيلينجهام في مواجهة نظيره السلوفاكي بمباراة الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024.



ويأمل «الأسود الثلاثة» في الاستفادة من خبرة كين على الأراضي الألمانية، حيث تألق في موسمه الأول في الـ«بوندسليجا» بتسجيله 44 هدفاً في 45 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات، لكن من دون أن يحرز أول لقب في مسيرته.

كما أن بيلينجهام كان من نجوم الدوري الألماني قبل أن يترك بورسيا دورتموند للالتحاق بكتيبة ريال مدريد الإسباني والمساهمة في قيادة النادي الملكي إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ولا ننسى تصريحات المدرب جاريث ساوثجيت، حين قال: «ان إنجلترا من المنتخبات القادرة على إحراز اللقب»، مضيفاً: «سأكون غبياً إذا لم أحرز لقب اليورو، لأول مرة في تاريخ المنتخب الإنجليزي».

وتضم تشكيلة منتخب إنجلترا، الحارس المميز جوردان بيكفورد، ونجمي حامل لقب البريميرليج جون ستونز وكايل والكر، وظهير ليفربول ألكسندر أرنولد، ولاعب وسط من طراز فريد مثل ديكلان رايس، وأحد أخطر لاعبو الخط الأمامي، بوكايو ساكا وفيل فودين وجود بيلينجهام، ومهاجم مخضرم كهاري كين.

