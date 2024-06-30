شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام طاهر محمد طاهر مع الأهلى قبل رحيله فى الميركاتو الصيفى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 11:00 ص

بات طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي محط اهتمام الكثير من الأندية المصرية والخارجية للتعاقد معه، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي معظم فترات الموسم الجاري.

وشارك طاهر محمد طاهر أساسياً في مباراة فاركو في الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، لكنه مُرشح بقوة للرحيل عن الأهلي فى الموسم المقبل.

وقال مصدر في الأهلي، إن طاهر محمد طاهر يمتلك عروضا كثيرة من أندية محلية وخارجية، ومن أبرز الأندية المحلية التي ترغب فى ضمّه الاتحاد وزد.

وشارك طاهر مع الأهلى هذا الموسم فى 31 مباراة بواقع 1046 دقيقة لعب بكل البطولات، وسجل هدفاً واحداً وصنع أربعة أهداف أخرى، وخاض اللاعب مباراة دولية واحدة مع منتخب مصر الأول.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 146 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع مثلها وتوج مع المارد الاحمر ببطولة كأس مصر مرتين والسوبر المصرى مرتين وبطولتين كأس السوبر الأفريقى، وبطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين بالإضافة إلى ثلاث برونزيات بكأس العالم للأندية بجانب الدوري المصري مرة.