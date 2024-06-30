شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو على هامش استعدادات مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بالمباريات السابقة لبلدية المحلة في الدوري، وآخرها مواجهة إنبي التي جمعت الفريقين أمس وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف في الفريق المحلاوي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين الأربعاء المقبل.

وعقد طلعت يوسف محاضرة مع لاعبي مودرن فيوتشر لشرح بعض الأمور الفنية قبل اللقاء المرتقب، وطالب اللاعبين بضرورة استمرار الانتصارات لتحسين وضع الفريق بجدول الترتيب واقتحام المربع الذهبي.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب في اللقاء الماضي على الجونة بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي بمنافسات الجولة 28 بالدوري.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

وتقدم مودرن فيوتشر إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.