شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناصب فى مهب الريح بالكرة المصرية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

باتت 3 مناصب كبيرة فى الرياضة المصرية، خاصة منظومة كرة القدم، فى مهب الريح، وهي منصب رئيس إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية والذي يشغله عامر حسين، ومنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذى يشغله فيتور بيريرا، وكذلك اللواء ثروت سويلم فى رابطة الأندية والذى يواجه هجوما كبيرا من جماهير الزمالك في الأيام الماضية.

ورغم التأكيدات برحيل بيريرا من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إلا أن هناك حالة من الغموض، وسط تقارير متضاربة حول مصير البرتغالي فيتور بيريرا.

وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن غالبية أعضاء المجلس يميلون لعدم تجديد عقد بيريرا، وأن رحيله بنهاية الموسم الحالي هو الأقرب.

وفي المقابل، ينفي مصدر مقرب من بيريرا علمه بأي قرار رسمي بإنهاء مهامه، مؤكدًا أن تركيزه منصب حاليًا على إنجاز باقي الموسم الحالي.

ويُحافظ الاتحاد المصري لكرة القدم على صمته تجاه هذه التطورات، ولم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص مستقبل بيريرا حتى الآن.

المنصب الثاني المهدد بالرحيل هو عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والرابطة، على خلفية الأزمة التي أثيرت عقب مباراة المصري البور سعيدي والزمالك الأخيرة، والتي هُزم فيها الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتمثلت مطالب نادي الزمالك الأخيرة في ضرورة فتح تحقيق في الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تعرض لها الزمالك في مبارياته الأخيرة، وإعلان جدول المباريات لنهاية الموسم، بما فيها المباريات المؤجلة، واستكمال كل الفرق لمبارياتها المؤجلة، إقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

أما المنصب الثالث المهدد بالرحيل فهو اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي، والذي أثارت تصريحاته الأخيرة غضب جماهير الزمالك بعد أزمة الانسحاب من مباراة القمة.