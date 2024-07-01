من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهرت ملكة جمال جديدة في بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024"، تدعى سيمونا ليسكوفسكا.

وأثارت سيمونا الجدل في بطولة يورو 2024، حيث تساءل الجمهور عن سبب تواجدها الدائم مع المنتخب السلوفاكي.

وتعمل عارضة الأزياء وملكة الجمال السابقة، في المركز الإعلامي لاتحاد سلوفاكيا لكرة القدم، حيث تجري المقابلات الصحفية مع اللاعبين.

وبدأت سيمونا مسيرتها الإعلامية مع منتخب سلوفاكيا تحت 21 عاما، وأوضحت أنها مرت بالكثير من الصعاب حتى الوصول إلى المنتخب الأول.

وقالت ملكة الجمال السابقة في تصريحات نقلتها شبكة "ديلي ميل البريطانية": لقد عملت مع الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم ثلاث سنوات، وبدأ عملي مع فريق تحت 21 عاما، وفي سبتمبر الماضي انتقلت إلى المنتخب الأول".

وواصلت: "أخبرني البعض أن المرأة التي تعمل في مجال الأزياء لن تنجح أبدا في مجال كرة القدم، ولكن بعد مرور عدة سنوات، أولئك الذين ضحكوا علي يريدون التقاط الصور معي الآن".

وأتمت: "مررت بالكثير من الأوقات الصعبة من أجل الوصول إلى ما أنا عليه، ولايزال لدي العديد من الأحلام أريد تحقيقها".

الجدير بالذكر أن منتخب سلوفاكيا غادر بطولة دوري أمم أوروبا منذ قليل، بعد الخسارة من إنجلترا بنتيجة 2-1.