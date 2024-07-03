برزاني يزور بغداد اليوم لبحث عدد من الملفات أبرزها التوغل العسكري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب ا)

يبدأ مسعود برزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الأربعاء زيارة إلى بغداد، هي الأولى من نوعها، لبحث عدد من الملفات، أبرزها توغل الجيش التركي في محافظة دهوك ومدن كردية أخرى في إقليم كردستان العراق.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء أن" برزاني سيصل اليوم إلى بغداد لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين الجانبين".

كما ذكرت أن هذه الزيارة "تأتي في مؤشر إيجابي في العلاقات التي تتسم بها بين الحكومة الإتحادية وحكومة كردستان لحسم ملفات التوغل الأخير للجيش التركي في محافظة دهوك ومدن كردية أخرى ومخصصات الإقليم المالية وقانون النفط والغاز وملف إنتخابات برلمان الإقليم وتشكيل الحكومة المحلية في كركوك ".

وأخفقت الحكومة العراقية منذ أكثر من عام ، في التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لإستئناف تصدير النفط المنتج في حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي تحت إدارة شركة تسويق النفط العراقية سومو الحكومة بسبب مشاكل تتعلق بنسب الأرباح وآلية التصدير.