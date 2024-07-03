الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء "بؤرة عوز صهيون" الاستيطانية غير القانونية، في الضفة الغربية، حسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكرت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" أن عشرات من رجال الشرطة، يشاركون في العملية لإخلاء البؤرة الاستيطانية، التي تم بناؤها على أرض ذات ملكية خاصة لفلسطينيين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وتفيد التقارير أن مثيري شغب أحرقوا إطارات سيارات وحاولوا منع قوات الأمن من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية.

يذكر أن بؤرة "عوز صهيون" الاستيطانية غير القانونية، تم بناؤها أولا في عام 2005، وتم هدمها من قبل الجيش الإسرائيلي وأعيد بناؤها عدة مرات.