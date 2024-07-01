شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يحسم مصير على جبر مع بيراميدز بعد انتهاء تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مصير المدافع الدولى على جبر مع الفريق السماوى، نظرًا لانتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه.

وينتهي تعاقد علي جبر مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق السماوي، ليصبح لاعبا حرا ومن حقه التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يعقد عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز ، جلسة مع كرونسلاف يورتشيتش لتحديد مصير على جبر مع الفريق السماوى، سواء بالتجديد أو الرحيل.

ويواصل على جبر التأهيل بسبب معاناته من إصابة في عضلات أسفل البطن، بجانب مزق في العضلة الضامة.