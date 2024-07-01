الموعد والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة فرنسا وبلجيكا بـ يورو 2024

يستعد اليوم منتخب فرنسا نظيره بلجيكا، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، في المباراة التي تلعب على استاد مركور شنيل أرينا بألمانيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الندية والإثارة لما يضمه المنتخبان من لاعبين مميزين.

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ويأتي تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة بلجيكا كالتالي..

في حراسة المرمى: مانيان.

خط الدفاع: كوندي – ساليبا – أوباميكانو – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تشاوميني – كانتي – أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – تورام – كيليان مبابي.

فيما يأتي تشكيل بلجيكا المتوقع لمباراة فرنسا كالتالي..

في حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: فايس – فيتسل – آرثر ثياتي.

خط الوسط: كاستاني – تيليمانز – أونانا – كيفن دي بروين – دوكو.

خط الهجوم: كاراسكو – روميلو لوكاكو.

وكانت أربع منتخبات قد حسمت تأهلها أمس لربع النهائي وهم سويسرا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا.