أول رد من الاهلي على العرض السعودي لرحيل ديانج

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن رد النادي الاهلي على العرض السعودي لرحيل ديانج عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية: “نادي الخلود عرض على النادي الاهلي 3 مليون دولار من أجل ضم ديانج، إلا أن مسئولو الأحمر طلبوا 5 مليون دولار من أجل الموافقة على رحيل اللاعب”.

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وأضاف: “هناك ترحيب من النادي الأهلي برحيل ديانج خاصة بعد موافقة كولر، لأن اللاعب خرج من الحسابات الفنية له الفترة الأخيرة”.

واختتم: “ديانج قد يرحل عن النادي الاهلي مقابل 4 مليون دولار، وهناك ترحيب من الناديين والصفقة قد تتم قريبًا”.

ويضم النادي الاهلي بين صفوفه في وسط الملعب عدد كبير من اللاعبين المميزين كمروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، حصدها الأحمر من 21 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، حصدها من 25 مباراة.