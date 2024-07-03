جيرارد يتغنى بـ زيزو ويعلق على أنباء انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي

تغنى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، باللاعب المصري أحمد سيد زيزو، نجم فريق الزمالك، فيما علق على أنباء انضمام محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وقال ستيفن جيرارد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: “نجلي من عشاق محمد صلاح وبينهما علاقة قوية ويشاهد جميع مبارياته مع ليفربول “.

وتابع: “محمد صلاح لاعب أسطوري وليفربول محظوظ بتواجده وأنا فخور بنجاحاته ومن عشاقه، وأتمنى أن يستمر مع ليفربول السنوات المقبلة والمضي قدمًا فى تحقيق النجاحات والإنجازات “.

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وأضاف: “لو كنت مهاجم كنت سأحرز أهداف أكثر من محمد صلاح مع ليفربول وهو يعلم ذلك، وكرة القدم المصرية تشهد تطورًا ولعبت أمام ميدو فى البريميرليج ودربت تريزيجيه”.

واشار إلى أن إصابة تريزيجيه أثرت عليه فى الدوري الانجليزي، مؤكدًا أنه شخص محترف وملتزم وتربطه علاقة قوية به، أما ميدو فقد كان خصمًا صعبًا له بسبب قوته البدنية ومهاراته لذلك كان يلعب في الفرق الكبرى.

وشدد جيرارد: “زيزو لاعب الزمالك رائع وأعلم إمكانياته الكبيرة بسبب متابعتي له، وأشاهد الأندية المصرية واللاعب المميز نسعى لضمه للعب مع الاتفاق في الدوري السعودى”.