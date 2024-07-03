مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

يستعد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.

اقرأ أيضًا: قبل مباراة الهلال.. الاهلي يستعيد خدمات رباعي المنتخب الأوليمبي

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري الاوليمبي أولى مبارياته في أولمبياد باريس 2024 أمام منتخب جمهورية الدومنيكان يوم 24 يوليو الجاري، ثم يواجه نظيره أوزباكستان يوم 27 يوليو، ويختتم مبارياته بالمجموعة بمواجهة نظيره إسبانيا يوم 30 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يعلن روجيرو ميكالي قائمة المنتخب الأوليمبي اليوم على أن يدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا بعد غدًا الجمعة ببرج العرب بالإسكندرية، على أن يتم السفر إلى فرنسا يوم 10 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.

وتوجد حالة من الترقب في مصر خاصة فيما يخص الثلاثي فوق السن، حيث يرغب ميكالي في ضم محمد عبد المنعم وإمام عاشور من الأهلي، كما يرغب في ضم زيزو من الزمالك.