منتخب فنزويلا يؤكد صدارة مجموعته بكوبا أمريكا بثلاثية في جامايكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نجح منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا على نظيره جامايكا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وسجل أهداف فنزويلا في المباراة كلا من إدواردو بيلو، سالمون روندون، إريك راميزنز في الدقائق 49، 56، 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى النقطة التاسعة محققاً العلامة الكاملة بجدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، فيما يأتي منتخب جامايكا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

ويعرض "الخليج 365" جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا:

1- فنزويلا: 9 نقاط.

2- الإكوادور: 4 نقاط.

3-المكسيك: 4 نقاط.

4-جامايكا: بدون رصيد من النقاط.