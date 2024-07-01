الإكوادور تصعد إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل مع المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حجز منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم1، مقعده في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد التعادل سلبيا مع المكسيك في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على ملعب جامعة فينيكس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

وبهذه النتيجة، ضمن منتخب الإكوادور تأهله إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعدما احتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن المكسيك صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد لتودع رسميًا البطولة.

ويعرض "الخليج 365" جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا:

1- فنزويلا: 9 نقاط.

2- الإكوادور: 4 نقاط.

3- المكسيك: 4 نقاط.

4- جامايكا: بدون رصيد من النقاط.