الغنيمى يعلن صرف رواتب العاملين بسموحة رغم الحجز على حسابات النادى بالبنوك

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس نادى سموحة صرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادى رغم الحجز على جميع ارصدة نادى سموحة بالبنوك

أعلن الغنيمى ذلك على منشور بصفحته الشخصية على Facebook قائلا “ ان شاء الله سيتم صرف كافة المرتبات الخاصة بالعاملين بنادي سموحة اعتبارًا من يوم غدٍ بعد حل مشكلة الحجز على أرصدة النادي ”.

وكان الموظفين والعاملين بالنادى فى حالة توتر وقلق لعدم تمكنهم من صرف رواتبهم بسبب الحجز على حسابات النادى حتى كتابة هذه السطور فى ظل غياب المهندس فرج عامر رئيس النادى عن المشهد وإلتزامه الصمت مقابل تصريحاته عن كرة القدم وهو ما زاد القلق لدى الموظفين بأنه لا حديث عن الرواتب

ولم تكن تلك المرة الاولى التى تدخل فيها الغنيمى لصرف الرواتب حيث صرف قبل ذلك رواتب ال ٤ شهور المتأخرة قبل شهر رمضان المبارك

يذكر ان الحجز على ارصدة سموحة بالبنوك جاء بسبب مديونية رسوم الدعوى القضائية الخاصة بالإصلاح الزراعي والتى بلغت “٤٤٠” مليون جنيه تقريبا هذا غير مديونية الاصلاح الزراعى التى تعدت ال “ ٥” مليار جنيه منذ ٢٠٠٤