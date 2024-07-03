الترك تسلّمت من اليونيفيل معدات وتجهيزات خاصة لمراكز الدفاع المدني في المنطقة الحدودية

تسلمت محافظ النبطية هويدا الترك من المسؤول في قسم الشؤون المدنية في قوات اليونيفيل سلطان سليمان معدات وتجهيزات خاصة لمراكز الدفاع المدني في المنطقة الحدودية مقدمة من اليونيفبل.

وبعد الاطلاع على قسم من المعدات والتجهيزات، اشارت الترك، الى ان "اليوم نتسلم هذه المساعدات من وحدة الشؤون المدنية في اليونيفيل مشكورة وهي مقدمة للدفاع المدني، هي مجموعة من المعدات والتجهيزات التي يحتاجها الدفاع المدني في عملهم اليوم، وخاصة في ظروف الحرب والعدوان الاسرائيلي الذي يستهدف المناطق الحدودية، وبالتالي ايضا يمكن استخدامها لمواجهة الحرائق التي تحصل،"، متمنية ان "تستمر هذه المساعدات لكي نتمكن من تغطية اكبر عدد ممكن من المراكز التابعة للدفاع المدني، ولا بد ان نثمن التعاون القائم مع اليونيفيل وهم يسعون دائما معنا لتأمين قدر كبير من المساعدات ، ومن هنا اود ان اوجه التحية والتقدير لكل متطوع وعامل في الدفاع المدني على ما يبذلونه من جهود جبارة في مهامهم ، وكل تحية ايضا لكل من يقدم ويضحي من اجل هذه الارض".

بدوره لفت المسؤول في قسم الشؤون المدنية في قوات اليونيفيل سلطان سليمان، الى ان "اليوم يقدم قسم الشؤون المدنية في اليونيفيل مساعدات مخصصة للدفاع المدني اللبناني، وقد تم رفع طلب طارئ لنا بهذا الخصوص لكي تتم هذه المساعدات اليوم، لا سيما ان عناصر الدفاع المدني يقومون بمهمات خطيرة جدا في الاماكن الساخنة التي تشهد حرب على الحدود اللبنانية، وبالتالي هذه المعدات هي بدلات مخصصة، وخوذات، وخراطيم مياه وحقائب اسعاف اولي، وان كانت مساهمة متواضعة من اليونيفيل الا انها تأتي في سياق تطبيق اليونيفل للقرار 1701 والذي يدعي الى تعزيز سلطات الدولة اللبنانية ومؤسساتها في منطقة جنوب الليطاني وهذه المساعدات الى الدفاع المدني ولكن ايضا هي بالضبط الى عناصر الدفاع المدني الموجودين في المراكز الحدودية والتي تتعرض فيها البلدات الى قصف يومي وغارات ومن هنا نوجه تحية للدفاع المدني بكل عناصره والعاملين فيه والله يحميكم واليونيفيل ستبقى تعمل الى تعزيز الناس ووضع هذه المؤسسات الرسمية التي تقوم بمهمات خطيرة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها جنوب لبنان".