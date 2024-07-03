"حزب الله" نعى محمد غسان خشاب من بلدة المنصوري

أعلن "حزب الله"، في بيان، أن "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد غسان خشاب "ذو الفقار" مواليد عام 1997 من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، نعى "حزب الله" أحد قادته العسكريين محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة".

وجاء ذلك بعد استهداف إسرائيلي لسيارة في منطقة الحوش في صور.